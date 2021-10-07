كيشيدا: قضية المختطفين اليابانيين تظل من الأولويات القصوى للحكومة الجديدة

أخبر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو أقارب المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية أن إعادة أولئك الذين ما زالوا مفقودين ستكون من الأولويات القصوى لحكومته.

موقع تابناك الإخباري_وقال كيشيدا للصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه اتصل بأشخاص قريبين من المسألة في اليوم السابق، بمن فيهم إيزوكا شيغيئو الذي يترأس مجموعة من أقارب المختطفين.

وقال كيشيدا إنه أخبر الأقارب أن "إعادة المختطفين ستظل من أولويات حكومته الجديدة كما كان الحال عليه في الحكومات السابقة".

وأشار أيضا إلى أنه والرئيس الأمريكي جو بايدن أكدا في محادثتهما الهاتفية يوم أمس الثلاثاء أن بلديهما سيعملان معا لحل هذه القضية.

وأضاف كيشيدا أنه يأخذ على محمل الجد أفكار أقارب المختطفين طويلة الأمد حول هذه المسألة، وحكومته ستبذل قصارى جهدها لإعادة المختطفين في أسرع وقت ممكن.