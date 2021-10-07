أكثر من 80 شهيدا حصيلة جرائم قوى التحالف في صعدة والمناطق الحدودية

موقع تابناك الإخباري_أكثر من 80 شهيدًا وجريحًا في أقصى اليمن.. والأمم المتحدة تدين التصعيد العسكري في مارب، الأمم المتحدة تشعر بالقلق نتيجة تدهور الوضع الإنساني، الأمم المتحدة تدين إعدام متهمين، بنفس الحال وبنفس اللسان، الولايات المتحدة تدين التصعيد العسكري في مارب، الأمم المتحدة وبريطانيا يدينان إعدام 6 أشخاص في العاصمة صنعاء.

أما الجرائم اليومية بحق شعب بأكمله، حصار شعب بأكمله، فحظ ذلك من الأمم المتحدة إن توفر قليل من القلق، وتحت مرأى ومسمع الأمم المتحدة حول العدوان السعودي الأمريكي محافظات بأكملها إلى محافظات للموت، كما في عدن ولحج حيث القتل بحسب الهوية، كما حصل بحق السنباني والحرازي.

وفي الجانب الآخر من اليمن في شماله المحاصر، حُولت المديريات الحدودية في صعدة إلى مديريات موت حالها حال طريق السفر من عدن إلى صنعاء، إلا أن هناك فارق وحيد بين طريق عدن صنعاء وصعدة، لا مندد ولا نائح لما تعانيه مديريات صعدة من قتل جماعي وإبادة تدريجية، أكثر من 81 شهيدًا وجريحا منذ بداية سبتمبر الماضي إلى الخامس من هذا الشهر، لم يحظُ ولا بقلق الأمم المتحدة ولا اهتمام محلي، فإبادة تلك المديريات بما فيها ومن فيها عمل تدريجي.