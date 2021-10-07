تحسن الوضع الوبائي في باجة وإقبال ملحوظ على التلقيح

يشهد الوضع الوبائي في ولاية باجة التونسية تحسنا ملحوظا، نظرا لعدد المقيمين بالمستشفى الجهوي، وبالإقبال على التلقيح الذي أكد المسؤولون أنه مقبول.

موقع تابناك الإخباري_فقد خرجت 4 معتمديات بباجة من تصنيف المعتمديات ذات مستوى إنذار مرتفع جدا في نسبة الإصابة بفيروس "كورونا"، فى حين بقيت 5 معتمديات بالجهة مصنفة ذات إنذار مرتفع جدا، حسب تقرير للإدارة الجهوية للصحة.

وقد خرجت معتمدية قبلاط من مستوى الإنذار المرتفع جدا إلى مستوى الإنذار المتوسط، في حين خرجت معتمديات تستور ومجاز الباب وتبرسق من مستوى الإنذار المرتفع جدا إلى مستوى الإنذار المرتفع، وبقيت معتمديات باجة الشمالية وباجة الجنوبية وتيبار وعمدون ونفزة، مصنفة ذات مستوى إنذار مرتفع جدا.

وكانت كل معتمديات ولاية باجة قد صنفت ذات مستوى إصابة مرتفع جداً، كما وصل عدد الإصابات لكل مائة ألف ساكن إلى قرابة إلف إصابة خلال شهر جويلية وأوت المنقضيين .

ويشير تصنيف مستوى الإصابة المرتفع جدا إلى وجود أكثر من 100 إصابة بالفيروس لكل مائة ألف ساكن، ومستوى الإنذار المرتفع وجود بين 50 و100 حالة ايجابية لكل مائة ألف ساكن، ومستوى إنذار متوسط وجود اقل من 50 حالة لكل مائة ألف ساكن.