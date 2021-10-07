المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني يشيد بالمساعدات الإيرانية للشعب الأفغاني

قال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني إن المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها جمعية الهلال الأحمر الإيراني للشعب الأفغاني جديرة بالثناء.

موقع تابناك الإخباري_وقال غلام حبيب حسام من مطار كابول إن أفغانستان تواجه العديد من المشاكل وأنه من الضروري إرسال مساعدات غذائية وطبية إنسانية إلى هذا البلد.

ودعا المدير العام للشؤون الدولية لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني جمعيات الهلال الأحمر في الدول الصديقة والإسلامية إلى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني، في ظل الأوضاع الراهنة في أفغانستان.

وقال غلام حبيب حسام إن هناك ضمانًا لوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في أفغانستان لأن جمعية الهلال الأحمر الأفغانية هي جمعية شعبية مستقلة وتراعي الأمانة في وصول المساعدات الإنسانية إلى أيدي المحتاجين في مختلف الولايات الأفغانية.

ووصلت الشحنة الخامسة من المساعدات الإغاثية والإنسانية من جمعية الهلال الأحمر الإيراني إلى الشعب الأفغاني، بما في ذلك أكثر من 50 طناً من المواد الغذائية مساء أمس الثلاثاء إلى مطار كابول وتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر الأفغاني.