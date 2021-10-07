إعادة تسيير مترو العاصمة بعد توقف لـ 18 شهراً واستلامه من قبل شركة محلية

أعلنت وزارة النقل الجزائرية، أن مترو الأنفاق بالعاصمة سيستأنف عمله بداية من الخميس المقبل، بعد توقف منذ آذار / مارس من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

موقع تابناك الإخباري_وقالت الوزارة في بيان إنه بداية من الخميس المقبل ستكون انطلاقة المترو مجددا في تمام السادسة صباحا بالتوقيت المحلي. كما أعلنت عن تدعيم وتقوية عدد القاطرات ورفع وتيرة التناوب لتقليص فترات الانتظار وتجنب الزحام.

وكان وزير وزير النقل الجزائري عيسى بكاي، قد أعلن الثلاثاء، نهاية عهد التسيير الفرنسي لميترو الجزائر، وكشف هوية الشركة التي ستتكفل بتسيير الميترو، مؤكِّداً أنها شركة جزائرية.

يأتي هذا القرار الجزائري مع حزمة من القرارات الأخرى بعد الأزمة التي أثارتها تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي شكَّك فيها بوجود “أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي”. وردّت الجزائر بمجموعة من الإجراءات، منها إغلاق مجالها الجوي أمام المقاتلات الفرنسية التي تعمل في منطقة الساحل الأفريقي، اوستدعى سفيرها في باريس “للتشاور”.

وقال وزير النقل الجزائري إلى أن الميترو “سيستأنف عمله بصفةٍ رسميةٍ بدايةً من يوم الخميس المقبل”، مشدداً على أنه “لا مشاكل في تسييره”. وأضاف بكاي أنه “تلقى 14 طلباً للاستثمار في المجال الجوي، و14 طلباً آخر يتعلق بالنقل البحري”، مضيفاً أن هناك “برنامج إصلاح داخلي لمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية”.

كما أوضح بكاي بأن “الإصلاح الذي سيمس مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية سيتركز على تكوين فروعٍ للمؤسسة”.