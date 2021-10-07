دعوات إلى الإستمرار بإجراءات كورونا في القصرين رغم تحسن الوضع الوبائي

يشهد الوضع الوبائي في القصرين انفراجا ملحوظا في جميع مؤشراته، إلا أن ذلك لا يعني التخلي عن الكمامات ومقتضيات البرتوكول الصحي مثلما هو ملاحظ الآن في صفوف عدد هام من المواطنين بتعلة تلقيهم التلاقيح المضادة لـ"كوفيد 19"، وفق تأكيدات السلطات الصحية.

موقع تابناك الإخباري_وشددت السلطات على أن التخلي عن ارتداء الكمامة وعدم الإلتزام بالتدابير الوقائية يعدّ خطأ فادحا يمكن أن يتسبب في تأزم الوضع الوبائي من جديد، ودعت الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وترك الإستهتار ومواصلة التقيد بالبرتوكولات الصحية إلى حين زوال الوباء تماما.

وفي ما يتعلق بحملات التلقيح، ذكرت السلطات انه تم تطعيم 106 ألفا و222 شخصا بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لوباء "كورونا" بالجهة للفئة العمرية البالغة 40 سنة فما فوق، اي بنسبة 78 بالمائة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا تلاقيحهم بكافة معتمديات الولاية، 73 ألفا و607 أشخاص اي بنسبة 54 بالمائة.