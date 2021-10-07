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السوريون يحيون الذكرى الـ48 لحرب تشرين التحريرية

يؤكد السوريون في ذكرى حرب تشرين التحريرية الـ48 أن الجيش ما زال يخوض تلك الحرب، ولكن ضد الجماعات الارهابية وداعميها.
رمز الخبر: ۵۸۲۰۸
تأريخ النشر: 07 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وبمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية شاركت فعاليات رسمية وشعبية بتكريم عدد من أسر الشهداء والجرحى تقديراً لتضحياتهم من أجل الوطن وسيادته واستقلاله وذلك ضمن احتفال جماهيري في بلدة رخلة بمنطقة قطنا بريف دمشق.

كما تم بالمناسبة تدشين مجموعة نصب تذكارية تخليداً لذكرى الشهداء في عدة مدن وبلدت بريف دمشق منها جرمانا والسيدة زينب ودوما وبلدات ببيلا والغزلانية والهيجانة والنشابية وصيدنايا وضاحية قدسيا وصولاً إلى رخلة حيث أقيم حفل جماهيري تخلله عدد من الكلمات والقصائد الشعرية التي تغنت بالشهادة والشهداء.

وكرّس الجيش السوري عقيدته القتالية واقعا على الارض في أكثر من موقع ومكان عبر مهام مشرفة ومعارك بطولية نفذتها وحدات هذا الجيش بهدف الحفاظ على الارض العربية، فخاض عام 1948 معركة الدفاع عن فلسطين بكل بسالة اضافة الى حرب تشرين عام 1973 بشراكة الجيش المصري.

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