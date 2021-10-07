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وزير الخارجية يصل الى بيروت مساء اليوم قادماً من موسكو

سلسلة زيارات الى عدد من عواصم المنطقة والعالم يواصلها وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان تتناول ملفات هامة وحساسة.
رمز الخبر: ۵۸۲۰۵
تأريخ النشر: 06 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وفي هذا الاطار يصل عبد اللهيان مساء اليوم الى لبنان قادماً من روسيا في زيارةٍ يلتقي خلالها يوم غدٍ الخميس المسؤولين اللبنانيين.

وفي موسكو التقى عبد اللهيان نظيرَه الروسي سيرغي لافروف مؤكداً على تنسيقِ المواقف بين البلدين حول تطوراتِ منطقة القوقاز .

المختص في الشأن الايراني الدكتور حكم امهز اشار الى ان زيارات وزير الخارجية امير عبد اللهيان التي بدأت في نيويورك باجتماع الامم المتحدة ثم الى موسكو، تستكمل في لبنان وسوريا لتؤكد على الاهمية التي توليها الجمهورية الاسلامية والحكومة الايرانية الجديدة للملفين اللبناني والسوري، وللبنان في قلب وزير الخارجية الايراني خصوصية كبيرة ، وهو اعلن قبل فترة قصيرة ان طهران مستعدة ان نقدم للبنان كل ما يريد.

وحول زيارة وزير الخارجية الايراني الى موسكو اشار امهز ان هناك زمنا مفصليا في ما يتعلق بالتطورات في المنطقة وبعد انسحاب اميركا من افغانستان وعلى مستوى تطورات الحدود الايرانية وملفات المنطقة والمباحثات السعودية الايرانية حيث ان هناك وفد سعودي يتواجد حاليا في ايران، لذلك تاتي اهمية زيارة موسكو وهناك ملفات متقاطعة روسية ايرانية مثل الحدود وافغانستان وسوريا وهناك بحث في التنسيق في هذه الامور، وايران مستعدة لتعزيز العلاقات بشكل كبير جدا مع روسيا.

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