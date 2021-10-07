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امير عبداللهيان: سنستأنف مفاوضات فيينا بعد مراجعة الجولات السابقة

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستانف المفاوضات النووية في فيينا بعد الانتهاء من مراجعة جولات المفاوضات السابقة.
رمز الخبر: ۵۸۲۰۴
تأريخ النشر: 06 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال امير عبداللهيان في تصريحه اليوم الاربعاء خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: لقد اتفقنا على دراسة وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين في القريب العاجل وان تصبح هذه الوثيقة اساس التعاون ومن ضمنه على الامد البعيد كخارطة طريق جديدة في العلاقات الثنائية.

واضاف: لقد اكدنا اليوم خلال المحادثات المتنوعة حول القضايا الثنائية انه وبغية تنفيذ ارادة قادة البلدين ينبغي ان نشهد قفزة في العلاقات وتحديد العقبات التي تعترض هذا السبيل.

واشار الى الاهمية التي يوليها البلدان للتبادل التجاري بينهما. واضاف: ان اكثر من 70 بالمائة من مواطنينا تلقوا لقاح كورونا ولا يوجد مانع لتوجه التجار الايرانيين الى روسيا ومواصلة انشطتهم الطبيعية.

وقال وزير الخارجية الايراني: اكدنا على المزيد من تنمية التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والسياسية والامنية ولكن مازال هنالك طريق طويل امامنا في المجال التجاري والاقتصادي حيث نمتلك الكثير من الطاقات التي ينبغي استثمارها.

وتطرق عبداللهيان الى اوضاع افغانستان، قائلا: ان الاهتمام بصوت وراي الشعب الافغاني مهم لنا وفي الوقت ذاته فان ارسال المساعدات الانسانية يحظى باهتمامنا. نامل بان نشهد في القريب العاجل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الجارة لافغانستان اضافة الى روسيا في طهران. زميلي في روسيا يعمل على إعداد صيغة موسكو للمساعدة بحل القضية الافغانية سياسيا ونواصل دراساتنا للمشاركة في هذه الصيغة برؤية ايجابية.

وفي الاشارة الى الاوضاع في منطقة جنوب القوقاز، قال: ان لنا هواجس تجاه منطقة جنوب القوقاز وقد اطلعنا الجانب الروسي على هذه الهواجس. المنطقة لا تتحمل مطالب اضافية جديدة. رؤيتنا للجيران رؤية الصداقة والاخوة وحسن الجوار وتنمية التعاون والعلاقات.

وتابع عبد اللهيان: اننا لا نشعر بالسرور للتصريحات المثبطة ونرى بانه على الدول وجيران ايران الرد ايجابيا وعملانيا على سياسة ايران المبنية على تطوير العلاقات مع الجوار.

وقال: اننا لا نقبل بالتغيير الجيوسياسي وخارطة المنطقة في منطقة القوقاز مهما كانت الظروف ومازلت لنا هواجسنا من تواجد الصهاينة والارهابيين في هذه المنطقة.

واكد ان مواقف ايران في دعم فلسطين واضحة تماما، وقال: فيما يتعلق بالاعمال الاستفزازية الاخيرة للكيان الصهيوني في مجال امن الجمهورية الاسلامية الايرانية وتوفير امن المنطقة لا مجاملة لنا مع اي كان.

واستطرد قائلا: ان رسالتنا لجميع الجيران هي رسالة التعاون المتزايد والمتنامي في سياق مصالح شعوب المنطقة.

وقال: ان لافروف اشار الى المحادثات الاقليمية التي تشارك فيها ايران ونرى بان الحوار مع دول المنطقة يعد احد الامور التي يمكنها دعم السلام والامن المستديم في المنطقة. الطرفان متفقان في الراي على احترام صوت الشعب السوري والانتخابات الرئاسية الناجحة التي جرت في سوريا بمشاركة عالية جدا من قبل الشعب.

وصرح بان الجانبين سيجريان محادثات حول اوضاع اليمن. وقال: اننا نعتقد بان اليمن متعلق بجميع اليمنيين ونحن نؤكد على ضرورة رفع الحصار الانساني ووقف اطلاق النار واطلاق المحادثات اليمنية –اليمنية.

 

         

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