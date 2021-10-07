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سعيد يلتقي بودن ويؤكد على ضرورة التسريع بتشكيل الحكومة

استقبل رئيس تونس قيس سعيد، مساء الثلاثاء بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة التونسية. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اطلع قيس سعيد على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة.
رمز الخبر: ۵۸۱۹۹
تأريخ النشر: 06 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وجدد قيس سعيد خلال لقائه نجلاء بودن على ضرورة التسريع في ذلك بما يلبى آمال الشعب التونسي ويحقق تطلعاته.

كما استقبل سعيد، الاثنين المكلفة بتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن تونس تعيش لحظات تاريخية وعلى كل مسؤول أن يكون في مستوى آمال الشعب صاحب السيادة الذي عبّر عن إرادته بكل حرية.

وبين قيس سعيد أن تشكيل الحكومة سيكون وفق تصورات جديدة تقطع مع الأطماع والانتهازية، وشدد على الثبات على نفس المبادئ والثوابت ومواصلة العمل بنفس العزم. وأعرب رئيس تونس عن يقينه بأن الحكومة الجديدة ستعمل بكل جهد وجدية لتحقيق طموحات الشعب التونسي وتطلعاته حتى تتحول الشعارات المرفوعة إلى واقع ملموس.

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