مساعد وزير الخارجية الايراني يبحث مع وزير الخارجية العماني تطوير العلاقات بين البلدين

تحادث مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري اليوم الاربعاء مع وزير خارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط حول تطوير العلاقات الودية و الأخوية بين البلدين.

موقع تابناك الإخباري_وكان مساعد وزير الخارجية الايراني قد زار أمس إسلام اباد في إطار الجولة الحادية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد قال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم الاثنين حول زيارة مساعد وزير الخارجية الى الدوحة: ان "زيارة مساعد الخارجية للشؤون السياسية تاتي في إطار المشاورات السياسية المنتظمة على مستوى مساعدي الخارجية للشؤون السياسية بين ايران ودول المنطقة".

واضاف: "بطبيعة الحال فإن للزيارة رسالة واضحة تماما وهي أن أولوية ايران هي للعلاقات مع الدول الجارة والمنطقة.