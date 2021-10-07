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حكومة الانقاذ: تقرير خبراء الامم المتحدة يفتقر إلى العدالة

عقد الفريق الوطني مؤتمرا صحفيا أوضح خلاله موقف حكومة الإنقاذ الوطني مما جاء في التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
رمز الخبر: ۵۸۱۹۵
تأريخ النشر: 06 October 2021

موقع تابناك الإخباري_خلال المؤتمر الصحفي للفريق الوطني الذي جاء لتوضيح موقف حكومة الإنقاذ الوطني من التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن أوضح رئيس الفريق الوطني المغالطات الذي وقع فيها فريق الخبراء مؤكدا أن المصادر التي اتكأ عليها غير قانونية.

الفريق الوطني أوضح في مؤتمره الصحفي أبرز ما جاء في التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة موضحا أنه وعلى الرغم مما تضمنه من جرائم تعرضت لها اليمن وتداعيات حصاره إلا أن قوى التحالف ما تزال تمارس انتهاكاتها الإنسانية.

حكومة الإنقاذ الوطني وعبر المؤتمر الصحفي للفريق الوطني أوضحت عن موقفها في بيان اعتبرت فيه تقرير فريق الخبراء ومخاطبته لما تسمى حكومة الخائن هادي يتنافى مع إرادة الشعب ومؤسساته القانونية داعية إلى جملة من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في مجلس حقوق الإنسان.

على الرغم مما احتواه التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة من مغالطات وتوصيفه لحجم وتداعيات جرائم التحالف والحصار إلا أن حكومة الإنقاذ الوطني أعلنت عن تحفظها على الادعاءات الواردة والعمل على تفنيدها والرد عليها.

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