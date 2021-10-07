وزير الطاقة الاماراتي يصل بغداد لبحث تعزيز افاق التعاون بين البلدين

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، عن وصول وزير الطاقة والبنى التحتية بدولة الامارات سهيل محمد المزروعي الى بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ،تلقتة "تابناك"ان "وزير الطاقة والبنى التحتية بدولة الامارات العربية المتحدة سهيل محمد المزروعي وصل اليوم الى بغداد"، مبينة ان "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل كان في استقبال المزروعي".

وعبر المزروعي عن سعادته بزيارة العراق واللقاء بالمسؤولين في الحكومة ووزارة النفط، مشيراً الى "العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وافاق التعاون في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة".

من جانبه، أكد وزير النفط رئيس اللجنة الوزارية للطاقة احسان عبد الجبار اسماعيل "حرص الحكومة والوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبما يخدم المصالح المشتركة".

وتابع ان "هذه الزيارة تتضمن بحث تطوير حجم افاق التعاون الثنائي في قطاع النفط والطاقة، والتوقيع على عقد للطاقة المتجددة بين وزارة الكهرباء مع مصدر الاماراتية لتوليد 1000 ميغاواط".

ولفت الى ان "هذه احد المشاريع المهمة التي تم الاتفاق عليها، وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الاطراف المعنية، ضمن استراتيجية الحكومة والوزارات المعنية للتحول الى الطاقة المتجددة والنظيفة".