نتفق مع إيران على رفض النظم الغربية ويجب بدء مفاوضات الاتفاق النووي فورًا

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، "أننا سنستمر في تطوير علاقاتنا التجارية مع إيران رغم ​العقوبات الأميركية​".

موقع تابناك الإخباري_ولفت، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه وزير الخارجية الإيراني ​حسين أمير عبداللهيان​، اليوم الاربعاء في موسكو، إلى "أننا نتفق مع إيران، على رفض النظم الغربية، وقاعدتنا في ذلك ميثاق ​الأمم المتحدة​".

وأعلن لافروف، أنه "من الضروري بدء المفاوضات بشأن ​الاتفاق النووي​ فورًا، ونتفق على ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل"، مشيرًا إلى "أننا ندعو الدول العربية وإيران للنقاش حول كافة القضايا المشتركة"، لافتًا إلى "أننا نسعى للوصول إلى سلام طويل الأمد في سوريا".

وأفاد بأن روسيا وإيران، تدعوان السلطات الأفغانية الجديدة، الى محاربة الإرهاب بلا هوادة، وتعتزمان تنسيق الجهود للتسوية الأفغانية.

الى ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو وطهران اتفقتا على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في إيران في أقرب وقت ممكن.

وقال لافروف "تعمل إداراتنا المعنية بنشاط على هذا الأمر. وتم توقيع عقد لتزويد جمهورية إيران الإسلامية بـ"سبوتنيك V"، واتفقنا على اتخاذ تدابير للإسراع في عمليات الإنتاج".