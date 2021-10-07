حماس: حركة الجهاد مثّلت انطلاقة نوعية للعمل المقاوم على أرض فلسطين

قدّم القيادي فى حركة حماس، إسماعيل رضوان، التهاني والتبريكات للأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة وكوادر الحركة وسرايا القدس، بمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ34.

وفي تصريح لتابناك على هامش المهرجان المركزي الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي، بمناسبة الذكرى الـ34 لانطلاقتها، اعتبر رضوان ان حركة الجهاد مثّلت انطلاقة نوعية للعمل المقاوم على أرض فلسطين وأضاف: نقول لرفقاء الدرب والسلاح، معًا وسويًا على درب المقاومة لأن الجهاد رسمت خطًا مقاومًا مع حماس وكتائب القسام وسريا القدس، معًا وسويًا على طريق تحرير فلسطين كل فلسطين".