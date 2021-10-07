حزب الشعب: الانتخابات العراقية طريق للديمقراطية التي تطوق لها الشعوب

أكد القيادي البارز في حركة الشعب الفلسطيني وليد العوض الى أن "الانتخابات في العراق هي دائما تأتي لتلبية طموح وآمال الشعب العراقي وهي طريق الديمقراطية التي تطوق لها كل الشعوب".

وفي تصريح لتابناك ، أمل العوض أن "تنتهي الانتخابات العرقية على خير وان يفرز الناخبون العراقيون مجلسا نيابيا يمثلهم وأن تتم الانتخابات بهدوء".

وتمنى أن "ينجح العراق بإنجاز الانتخابات وان يتم انتخاب مجلس نيابي يعكس طموح وادارة الشعب العراقي الشقيق".

*انطلاقة حركة الجهاد مثّلت نقلة نوعية في العمل الفلسطيني المقاوم

قال القيادي في حزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، إن انطلاقة حركة الجهاد الاسلامي في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، مثّلت نقلة نوعية في العمل الفلسطيني المقاوم في مواجهة الاحتلال الصهيوني وفي مواجهة كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني.

وفي تصريح لتابناك على هامش المهرجان المركزي الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي، بمناسبة الذكرى الـ34 لانطلاقتها، أكد العوض أن الحركة ببعدها الاسلامي وعمقها الوطني مثّلت التزامًا ساهم في تعزيز المواقف الفلسطينية والوحدوية.

وأضاف العوض أن حركة الجهاد الاسلامي لها بصمات مهمة في ترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية، وقال: نهنئ الاخوة في حركة الجهاد ونعادهم أن نبقى سويًا حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم".