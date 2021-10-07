المؤتمر الصحفي الكامل لوزير الطاقة اللبناني ونظيره المصري في القاهرة

أكد وزير البترول المصري، طارق الملا أن إجراءات بدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، في "مراحلها النهائية".

موقع تابناك الإخباري_وقال خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، الثلاثاء، إن مباحثاته مع الأخير "أفضت إلى وضع خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري، تشمل كل الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على مواعيد استكمال الإجراءات والتنسيق مع الأردن وسوريا لمرور الغاز المصري عبر أراضيها وإجراءات بدء الضخ في مراحلها النهائية"، دون تحديد موعد.

بدوره، قال فياض إن محادثاته في القاهرة "كانت مثمرة".

وأوضح الوزير اللبناني، أنه "بحث الآليات والإجراءات السريعة التي ستُتَّخَذ خلال الفترة المقبلة لإعادة تفعيل اتفاقيات توريد الغاز المصري عبر خط الغاز العربي مرورًا بسوريا والأردن".

وأشار إلى أن مباحثاته في مصر "تناولت أيضا إمكانية توريد كميات إضافية من الغاز، سواء على المدى القصير أو الطويل، من أجل الإسهام في تحسين والنهوض بقطاع الطاقة اللبناني".

ويواجه لبنان شحا في إمدادات الطاقة، في ظل أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخ البلاد.