مستعدون لتقديم الدعم للبنان الذي يمر بتحديات اقتصادية استثنائية

أكد رئيس الحكومة الاردني بشر الخصاونة إستعداد المملكة لتقديم الدعم والاسناد اللازم للبنان الشقيق الذي يمر بتحديات اقتصادية استثنائية.

موقع تابناك الإخباري_وخلال اجتماع في عمان مع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض والسوري غسان الزامل، شدد الخصاونة على العلاقات الاخوية التي تربط الأردن مع كل من سوريا ولبنان والحرص على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح الدول الثلاث الشقيقة.

وتركز الحديث في خلال اللقاء حول الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على الارض لتسريع ايصال الغاز المصري والكهرباء الى لبنان عبر الاردن وسوريا لمواجهة تحديات الطاقة التي يمر بها لبنان الشقيق.

واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من الوزراء الثلاثة حول الجهود المبذولة لتسريع الخطوات العملية لاستكمال البنية التحتية اللازمة داخل الاراضي السورية لنقل الغاز والكهرباء إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتعاقدية، التي سيتم الاتفاق عليها.