الحلبوسي يؤكد للسفير البريطاني اهمية دور المجتمع الدولي في مراقبة نزاهة وشفافية الانتخابات

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خلال لقائه امس السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون، اهمية دور المجتمع الدولي في مراقبة نزاهة وشفافية الانتخابات.

موقع تابناك الإخباري_استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، امس الثلاثاء، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي انه تم خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية واستمرار التعاون بين البلدين في المجالات كافة، فضلا عن بحث تطورات الاوضاع في العراق والانتخابات النيابية المبكرة ، التي ستجرى في العاشر من الشهر الجاري".

واكد الحلبوسي ضرورة ان تحقق هذه الانتخابات تطلعات الشعب العراقي في الامن والاستقرار والحياة الكريمة، مشيرا الى "اهمية دور المجتمع الدولي في مراقبة نزاهة وشفافية الانتخابات، لمنع التزوير وضمان اصوات الناخبين وتعزيز ثقتهم بالعملية الانتخابية".