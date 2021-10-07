مجلس النواب يقر قانون الانتخابات التشريعية

أعلن مجلس النواب الليبي، إقرار قانون الانتخابات التشريعية، خلال جلسة مناقشة القانون في مقر البرلمان في مدينة طبرق الليبية.

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان إنه "تم إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم"، مؤكداً "إتمام إعداد التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأضاف بليحق أن مجلس النواب وافق بالإجماع على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء من انتخاب الرئيس بـ30 يوماً، والمقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، حسب خارطة الطريق.

ويشار إلى أنّ المشهد في ليبيا ازداد تعقيداً، خاصة عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الشهر الماضي، ومصادقته على قانون انتخاب رئيس الدولة، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، في 20 أيلول/سبتمبر سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة، موضحاً أنّ "89 نائباً صوّتوا لصالح سحب الثقة من الحكومة الليبية من أصل 113 نائباً". وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أحال في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.