بايدن: الولايات المتحدة تخاطر بفقدان تفوقها الاقتصادي في العالم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده تخاطر بفقدان تفوقها الاقتصادي في العالم إذا لم تقم باستثمارات واسعة النطاق، بما في ذلك في بنيتها التحتية.

موقع تابناك الإخباري_وفي كلمة له خلال كلمة ألقاها بولاية ميشيغان بخصوص خطته المقترحة لتطوير البنية التحتية للبلاد، أضاف بايدن: "نحن عند نقطة تحول. كل 40 إلى 80 سنة في التاريخ الأمريكي، نجد أنفسنا عند نقطة تحول، عندها يتعين علينا اختيار الاتجاه الذي سنذهب إليه".

وشدّد بايدن مجددًا على أهمية خطتي "تطوير البنى التحتية "وإعادة البناء" التي يناقشهما الكونغرس في تعزيز "منافسة وقيادة" الولايات المتحدة وتحسين معيشة ملايين الأميركيين.

كما أكد على أهمية الاستثمار في السيارات الكهربائية وبطاريات الشحن التي قال إنها "المستقبل"، لافتًا إلى أن من شأن ذلك خلق مجتمعات جديدة وتوفير مئات آلاف فرص العمل للأميركيين.