وزير النقل يلتقي المندوب الأممي في صنعاء: ضرورة فتح مطار العاصمة لإنقاذ حياة المرضى

شدّدَ وزيرُ النقل اللواءُ عامر المراني، على ضرورة ِفتحِ مطارِ صنعاءَ لإنقاذِ حياةِ المرضى وتسهيلِ عودةِ المغتربينَ إلى أرضِ الوطن، ولفتَ إلى أنَّ المطارَ هو البوابةُ الأولى للجمهوريّةِ اليمنيّةِ إلى العالم.

موقع تابناك الإخباري_جاءَ ذلك خلال لقاءِ وزيرِ النقلِ بمنسّقِ الأممِ المتحدة للشؤونِ الإنسانيةِ في اليمن ويليم ديفيد غريسلي.

اللقاءُ تطرّقَ الى معاناةِ المرضى جرّاءَ الحصارِ وإغلاقِ المطار وشحّةِ الأدويةِ الضرورية التي تأتي عبر الجو، كما تطرق، إلى المخاطر التي يتعرض لها المرضى خلال سفرهم عبر مطاري عدن وسيؤون، بسبب إغلاق مطار صنعاء.

وقال وزير النقل إنه يجب أن يكون هناك دور فاعل للأمم المتحدة في رفع الحصار المفروض على مطار صنعاء وميناء الحديدة، والسماح بدخول سفن الدواء والمواد الغذائية والمشتقات النفطية ".

بدوره أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، العمل على كل ما من شأنه رفع الحظر المفروض على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، كون ذلك يصب في خدمة العمل الإنساني.