اعفاء 10.6 مليون مشترك نموذجي من دفع فواتير الكهرباء في ايران

وأضاف أن ثمة عددا كبيرا من المشتركين حصلوا على اعفاء كامل من دفع الفواتير بمناطق مثل اهواز وبوشهر وبندرعباس الحارة وذات نسبة الرطوبة المرتفعة.

أعلن مسؤول تنسيق التوزيع بشركة ادارة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء الايرانية "توانير" عن اعفاء 10.6 مليون مشترك منزلي من دفع فاتورة الكهرباء بنسبة 100 بالمئة منذ اكتوبر/تشرين الاول 2020.

واستطرد " غلام علي رخشاني مهر" في تصريح الثلاثاء، أن الاستهلاك المثالي الموجب الى الحصول على اعفاء بنسبة 100 بالمئة، يبلغ 100 كيلوواط ساعة في طهران، و400 كيلوواط ساعة بالمناطق الحارة مثل بوشهر.

وأضاف أن ثمة عددا كبيرا من المشتركين حصلوا على اعفاء كامل من دفع الفواتير بمناطق مثل اهواز وبوشهر وبندرعباس الحارة وذات نسبة الرطوبة المرتفعة.