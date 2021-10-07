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قائد بالحرس الثوري: البحر ميدان حاسم في مقارعة المستکبرین

"أمام الجمهورية الإسلامية الكثير من القمم التي يجب أن نرتقي إلیها من خلال تعزیز القدرات في ضوء توجیهات قائد الثورة الإسلامية".
رمز الخبر: ۵۸۱۵۴
تأريخ النشر: 06 October 2021

وصف قائد القوة البحرية للحرس الثوري، الأميرال علي رضا تنكسيري البحر بانه ميدان حاسم في مقارعة المستکبرین، وقال: الیوم نبذل قصارى جهدنا لإبعاد العدو عن الجبهة الإسلامية ووضع حد لغطرسة وعدوان القوى الاستكبارية ضدى المسلمين المظلومين.

وأضاف تنكسيري یوم الثلاثاء في حفل بدء العام الدراسي الجدید بجامعة الإمام الخامنئي: "البحر ميدان حاسم في مقارعة المستكبرين، ويجب أن يكون شباب الحرس الثوري على استعداد دائم لحماية مواقف الشعب الإيراني في البحار.

وتابع ان شباب الحرس الثوري هم شتلات نضرة ومثمرة للثورة الإسلامية وعليهم أن يحفظوا راية النضال ضد المستکبرین.

ولقد اعتبر الإيمان بالله و التوكّل عليه عاملين مهمين للتغلب على الأعداء قائلا ،نحن لا نقلل من شأن اي عدو، لأننا يجب أن نحقق تقدمًا على طريق المقاومة.

وأضاف: "أمام الجمهورية الإسلامية الكثير من القمم التي يجب أن نرتقي إلیها من خلال تعزیز القدرات في ضوء توجیهات قائد الثورة الإسلامية".

وأشار إلى نجاحات إيران ضد الأعداء والمتغطرسين العالميين ، قائلا إن أهم إنجاز لمقاومة وصمود الشعب الإيراني أنها تعلمت طريقة هزيمة الأعداء متحلیا باﻻﻋﺗﻣﺎد على اﻟﻧﻔس ﻓﻲ إﻧﺟﺎز هذالعمل العظیم .

واضاف قائد بحرية الحرس الثوري: ان الأعداء عاجزون أمامنا بأقصى قوتهم الظاهرية.

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