خطيب زادة: سنعود إلى فيينا بعد الانتهاء من عملية المراجعة الداخلية

واعتبر خطيب زادة، الغاء جميع الحظر الذي فرض على ايران عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، بانه الجانب الاهم في هذه المفاوضات.

صرح المتحدث بأسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ، ان الوفد الايراني المفاوض سيعود الى فيينا بعد انتهاء عملية المراجعة الداخلية.

واشار خطيب زادة في تغريدة اليوم الثلاثاء إلى مقابلته مع قناة فرانس 24، قال في مقابلة مع فرانس 24 ، قلت إننا سنعود إلى فيينا عندما تنتهي عملية المراجعة الداخلية.

واكد المتحدث بأسم الخارجية الايرانية أنه لا يوجد شرط مسبق، وقال: هدفنا الوحيد هو التأكد من أن المحادثات تؤتي ثمارها - بما في ذلك التأكيدات الكافية بأن اميركا ستلتزم هذه المرة بالاتفاق النووي.

وكان المتحدث بأسم وزارة الخارجية قد صرح أمس الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستعود الى مفاوضات الاتفاق النووي قطعا؛ مبينا ان تاريخ ذلك سيتحدد بعد انجاز مراحل دراسة واستعراض نتائج الجولات السابقة لهذه المفاوضات.

وفي تصريح لشبكة "فرانس 24" الاخبارية لفرنسية، اوضح خطيب زادة : ان مناقشة نتائج المباحثات السابقة بدات مع شروع مهام الحكومة الجديدة في ايران؛ مضيفا ان الدراسة تجري في اطار مرحلتين، الاولى انجزت وعليه فقد اعلنا عن قرارنا الحاسم بشأن العودة الى مفاوضات فيينا مع مجموعة دول 4+1.

وتابع: ان المرحلة الثانية لدراسة النتائج السابقة لم تنته بعد، وقد يجري في اطارها استعراض تفاصيل 6 جولات من المفاوضات التي خاضتها الحكومة السابقة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية، ان الحكومة الايرانية الجديدة ماضية في دراسة الثغرات، على ان يتم انجاز هذه المرحلة ايضا في وقت قريب ويتسنى لنا تحديد تاريخ الجولة الجديدة.

وتابع: ان الحكومة تبحث عن اسباب عدم التوصل الى نتائج مرضية وتوقيع وثيقة تنال قبول جميع الاطراف خلال الجولات السابقة.

واعتبر خطيب زادة، الغاء جميع الحظر الذي فرض على ايران عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، بانه الجانب الاهم في هذه المفاوضات.

واستطرد قائلا : اننا نبحث عن الية لطمأنتنا من ان الحظر سيتم الغاؤه بنحو مؤثر.