الرئيس الايراني يوعز بصياغة آلية لإحياء جهاد البناء

من الضروري خلق تيار بروح جهادية من اجل البناء والازدهار في القرى بهدف تفعيل الاقتصاد الريفي وحل مشاكل المحرومين والقرويين بشكل اساسي.

اوعز رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي الى نائبه الاول محمد مخبر بصياغة آلية لإحياء مؤسسة جهاد البناء في غضون 20 يومًا.

وجه رئيس الجمهورية نائبه الأول بمراجعة وصياغة آلية وهيكلية إحياء مهام جهاد البناء في غضون عشرين يوماً ، في شكل مجموعة عمل بحضور قدامى العاملین في جهاد البناء ازالة الحرمان في البلاد.

وفي لقاء خاص مساء الاثنين مع ناشطين وقدامى من الجماعات الجهادية لازالة الحرمان، اشار رئيس الجمهورية الى تاريخ تأسيس جهاد البناء بأمر من الإمام الخميني (رض) وانجازات هذه المؤسسة الثوري، وقال: الحركة الجهادية في البلاد رغم اندماج هذه المؤسسة في وزارة الزراعة إلا أنها لم تغلق بسبب الروح الثورية لدى الشباب ودعم وتشجيع قائد الثورة ، ولقد استمرت دائمًا في المظاهر الشعبية والحركات العفوية.

واضاف رئيسي: اليوم وباستخدام الخبرات الماضية وفي سياق الخطوة الثانية للثورة يجب أن نسير على طريق إحياء جهاد البناء لايجاد حل جذري لمشاكل القرى والمناطق الفقیرة وإحياء الاقتصاد الريفي.

واردف رئيس الجمهورية: من الضروري خلق تيار بروح جهادية من اجل البناء والازدهار في القرى بهدف تفعيل الاقتصاد الريفي وحل مشاكل المحرومين والقرويين بشكل اساسي.

وتم في هذا اللقاء تقديم تقرير عن أوضاع القرى والقضايا الاجتماعية والهوية الريفية، بالإضافة إلى بعض مشاكل البنية التحتية ، خاصة في مجال مياه الشرب والإسكان الريفي.