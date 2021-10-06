السفارة الايرانية في اذربيجان تُفنّد مزاعم اغلاق مكتب قائد الثورة في باكو

واضافت السفارة الايرانية في باكو انه تمت متابعة القضية على الفور من خلال القنوات الدبلوماسية، واكدت ان الجهود الدبلوماسية جارية لاعادة فتح الحسينية.

نفت السفارة الايرانية في باكو خبر إغلاق مكتب قائد الثورة الاسلامية في العاصمة الاذربيجانية باكو.

ویذکر عقب نبأ إغلاق مكتب ممثل قائد الثورة في باكو، نفت سفارتنا في جمهورية اذربيجان الخبر واعلنت انه عند الساعة العاشر صباحاً قام عدد من حراس مكتب ممثل قائد الثورة او ما يعرف بالحسينية الايرانية باخبار المترددين عن اغلاق المكان لبضع الوقت حتى اجراء البروتوكولات الخاصة بجائحة كورونا.

واضافت السفارة الايرانية في باكو انه تمت متابعة القضية على الفور من خلال القنوات الدبلوماسية، واكدت ان الجهود الدبلوماسية جارية لاعادة فتح الحسينية.