مساعد وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيره الباکستاني

كما تبادل الجانبان وجهات النظر في مجال تنمية التعاون المشترك من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، وخاصة الأوضاع في أفغانستان.

التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية "علي باقري"، یوم الثلاثاء نظیره الباکستاني "سهيل محمود" في اسلام أباد وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وحضر اللقاء مسؤولون من وزارتي خارجية البلدين من بينهم سفير إيران لدى باكستان سيد محمد علي حسيني.

وناقش الجانبان آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر في مجال تنمية التعاون المشترك من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، وخاصة الأوضاع في أفغانستان.

ومن المقرر ان يجري مساعد وزير الخارجية الإيراني الیوم الثلاثاء محادثات مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.