إيران تواصل إرسال مساعدات إنسانية لدعم الشعب الأفغاني‎‎

وهبطت الطائرة الإيرانية يوم الثلاثاء في مطار كابول الدولي، وهي محملة ب 50 طنًا من المواد الغذائية كالزيت والسكر والأرز والمستلزمات الصحية.

وصلت الشحنة الخامسة من المساعدة الإنسانية الإيرانية الى كابول في وقت تحذر فيه المؤسسات الدولية من احتمال حدوث كارثة بشرية في أفغانستان.

وهبطت الطائرة الإيرانية يوم الثلاثاء في مطار كابول الدولي، وهي محملة ب 50 طنًا من المواد الغذائية كالزيت والسكر والأرز والمستلزمات الصحية.

وسلمت هذه الشحنة لمسؤولي حكومة طالبان المؤقتة بحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في مطار كابول.

ووصلت أمس الاثنين رابع شحنة مساعدات إنسانية إيرانية ،تشمل مواد غذائية ومستلزمات صحية من معبر دوغارون البري وتم تسليمها إلى مسؤولي طالبان.