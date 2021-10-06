نتوقع من روسيا ابداء الحساسية اللازمة تجاه تواجد الارهابيين في المنطقة

واوضح انه في ضوء جهود الاشهر الاخيرة للسفارة الايرانية في روسيا فقد توفرت ارضية جيدة ونامل بان تشكل هذه الزيارة قفزة جادة في العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

اكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان بان ايران ستنسق مواقفها مع روسيا خلال اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول تطورات منطقة القوقاز.

وقال امير عبداللهيان في تصريح صحفي حين وصوله الى العاصمة الروسية موسكو يوم الثلاثاء: اننا نتوقع من روسيا ان تبدي رد الفعل والحساسية اللازمة تجاه التغييرات المحتملة في حدود الدول بالمنطقة.

واضاف: ان المتوقع ان تبدي روسيا الحساسية اللازمة تجاه تواجد الارهابيين وتحركات الكيان الصهيوني في المنطقة ضد السلام والامن.

وقال وزير الخارجية وفقا لارنا: انه وبمناى عن هذه الزيارة، تجري مشاورات مستمرة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية بينهما حول مختلف القضايا.

واشار الى ان الرئيسين الايراني والروسي اجريا اتصالين هاتفيين لغاية الان وارسل الرئيس الروسي مندوبه الاعلى الى طهران للمشاركة في مراسم لاداء اليمين الدستورية للدكتور رئيسي.

واوضح انه في ضوء جهود الاشهر الاخيرة للسفارة الايرانية في روسيا فقد توفرت ارضية جيدة ونامل بان تشكل هذه الزيارة قفزة جادة في العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

واكد بان مفاوضات جادة ستجري بين الطرفين خلال هذه الزيارة في ضوء الظروف الحاصلة في منطقة جنوب القوقاز وافغانستان.

واضاف: ان السياسات الاقليمية بين طهران وموسكو كانت متقاربة جدا خلال الاعوام الاخيرة وتم اتخاذ خطوات جيدة ومنسقة في مجال المصالح المشتركة ونامل بان ترتقي هذه الامكانية لتوفير الامن في جميع اجزاء المنطقة.