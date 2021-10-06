الشيخ قاسم: على الحكومة الجديدة أن تطلب من الأمريكيين فكَّ الحصار كما فعل العراق والأردن

ولفت الشيخ قاسم إلى أنَّ "من يعتقد أنّ الانتخابات مشكلة لنا سيكتشف أنّها الإنتخابات مشكلة له والنّتائج في المستقبل ستثبت ذلك.

أكَّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حقّ المقاومة في استخدام جميع الوسائل المشروعة لحماية لبنان وشعبه ومواجهة الحصار الأمريكي، مبيِّنًا أنَّ حزب الله لن يقبل إملاءات من أحد لأنَّ هدفه الحرية والإستقلال والتّحرير.

وخلال لقاء مع تجمّع العلماء الملسمين في لبنان، قال "لا نقبل أن يعتدي علينا أحد من دون أن نردَّ الإعتداء ولا نقبل إلّا أن نكون أقوياء جاهزين لكلّ التّحديات على كلّ المستويات، ولن نقبل بتثبيت الكيان الصهيوني في المنطقة وسنظلُّ نقاوم الإحتلال".

ودعا الشيخ قاسم الحكومة الجديدة أن تطلب من الأمريكيين فكَّ الحصار كما فعلت العراق والأردن بعلاقاتها مع سوريا، مضيفًا "لنقل لها ما نريد حتّى نوقظها بأنَّه من الأفضل لها ولنا أن تتصرّف بطريقة مختلفة".

وأوضح أنَّ "سوريا رئة اقتصادية للبنان عبرها وإليها ولا يستطيع لبنان مع كلّ المشاريع التي ستأتي إليه أن يحلَّ مشكلته ما لم تُحلَّ مشكلة هذه الرئة اقتصاديًا ومعها مشكلة النّزوح".

نائب الأمين العام شدَّد على أنَّ حزب الله حريص على إجراء الانتخابات النّيابية في موعدها، مشيرًا إلى أنَّ "البعض يراهن على أنَّ الانتخابات ستُعطيه أعدادًا ومعادلات ولذلك يريديها، بينما نحن نريد الانتخابات لأنّها استحقاق ولأنَّنا نريد أن يختار النّاس من يريدون لتمثيلهم".

ولفت الشيخ قاسم إلى أنَّ "من يعتقد أنّ الانتخابات مشكلة لنا سيكتشف أنّها الإنتخابات مشكلة له والنّتائج في المستقبل ستثبت ذلك.

المصدر: العهد