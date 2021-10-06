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بالصورة: إقامة مراسم العزاء بذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص) بحضور الإمام الخامنئي
اقيمت مراسم العزاء بذكرى وفاة الرسول الاعظم (ص) وسبطه الامام الحسن المجتبى (ع)، صباح يوم الثلاثاء في حسينية الامام الخميني (رض)، بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي.
رمز الخبر:
۵۸۱۳۷
تأريخ النشر:
06 October 2021
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