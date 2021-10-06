جمعية واعد للأسرى: سنتخذ خطوات كبرى قد تصل الى إضراب آلاف الأسرى عن الطعام

أكد مدير جمعية واعد للأسرى، عبد الله قنديل، أن "اليوم يجري إستئناف لبعض الخطوات النضالية داخل السجون ردًا على فرض المزيد من العقوبات التي تستهدف الأسرى وبناء على تهّرب قوات السجون من الاتفاق الاخير الذي عقد منذ أسبوعين".

وفي تصريح لتابناك أكد قنديل أن "بداية الخطوات التصعيدية تأتي تمهيدًا لخطوات استراتيجية كبرى تصل الى إضراب آلاف الأسرى بشكل جماعي عن الطعام رفضًا لكل العقوبات بحق الأسرى".

يواصل سبعة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضًا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم كايد الفسفوس، المضرب منذ 80 يومًا.

ويعاني الأسرى المضربون أوضاعًا صحية غاية صعبة، ووضعهم يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، اذ يعانون من نقص كمية الأملاح والسوائل بأجسادهم، والإعياء والاجهاد الشديدين، والصداع.