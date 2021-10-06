المغرب..بدء التطعيم بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا

انطلقت في المغرب، أمس الإثنين، حملة التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، وفق وزارة الصحة.

وأضاف الوزارة، في بيان، تلقتة "تابناك"أن "المرحلة الأولى لهذه العملية تهم من أكملوا تطعيمهم ضد كوفيد-19 (كورونا) منذ مدة لا تقل عن 6 أشهر، حيث سيتلقون رسالة نصية قصيرة في هواتفهم لتذكيرهم بأهليتهم لهذه الجرعة الثالثة".

ودعت المواطنين والمقيمين في المغرب إلى الانخراط في هذه العملية، لتقوية مناعتهم وحماية أنفسهم من عدوى الفيروس.

وشددت الوزارة على ضرورة الاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح؛ للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس وتحقيق المناعة الجماعية.

وحتى مساء الأحد، بلغ عدد إصابات كورونا في المغرب 935 ألفا و332، منها 14 ألفا و339 حالة وفاة، و909 آلاف و711 حالة تعافٍ.

وبدأت حملة التطعيم في المغرب يوم 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، وبلغ عدد المستفيدين منها حتى السبت 22 مليونا و588 ألف شخص من أصل نحو 36 مليون نسمة.