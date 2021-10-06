بينيت يعلن "النصر" على كورونا

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه يبدو أن "إسرائيل انتصرت في المعركة ضد فيروس كورونا".

موقع تابناك الإخباري_وأشار نفتالي إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة وحالات الإصابة الخطرة بفيروس كورونا داخل كيان الاحتلال، لافتا إلى "إغلاق أقسام العلاج من هذا الفيروس في المستشفيات".

وأوضح بينيت أن "كل ذلك تم دون ولو يوم واحد من الإغلاق أو قيود صارمة"، مضيفا: "لا يمكننا أن ننتهج نهج اللامبالاة تجاه العدوى، إذ أنها قد تعود، وعليه فإن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة هذا الاحتمال".

وشدد على أن "الهدف هو تنظيم عمل الجهاز التعليمي في البلاد بشكل اعتيادي مع أقل عدد من حالات الحجر الصحي"، موضحا أنه "تم ابتياع 30 مليون آلية فحص سريع لهذا الفيروس".

وأطلقت "إسرائيل" حملة تلقيح واسعة نهاية العام الماضي شملت مستوطنيها فقط، وتمكنت تل أبيب من الحصول على مخزون كبير من لقاح "فايزر" بموجب اتفاقية ثنائية مع الشركة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يلزم الكيان العبري بذلك.

وقالت منظمة العفو إن على "إسرائيل" التوقف عن "تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة وأن تتصرف على الفور لضمان توفير لقاحات كوفيد -19 بشكل متساو وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة".