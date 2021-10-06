ضبط 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم في عرسال شرق البلاد

ضبط الجيش اللبناني 28275 كلغ من نيترات الأمونيوم، مُدَوَّنٌ على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26%، في محطة محروقات في بلدة عرسال شرق البلاد على الحدود مع سوريا.

موقع تابناك الإخباري_وأفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بأنه تم توقيف المواطن (ح.ع) والسوريين (خ.م) و(ع.أ) و(ك.غ)، وتم ارسال عينة من النيترات للتحقق من نسبة النيتروجين.

والشهر الماضي، ضبطت السلطات اللبنانية، ضبط شاحنة تحتوي على 20 طن من مادة نيترات الامونيوم، في منطقة سهل بدنايل في البقاع.

والأسبوع الماضي، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني 9 أشخاص اشتُبِهَ بتورطهم، بالشاحنة، أبرزهم اللبناني سعد الله الصلح مالك الشاحنة وصاحب “مؤسسة صلح للأعلاف والحبوب”، والسوري خالد الحسن وهو سائق لدى الموقوف الصقر، بالإضافة إلى 6 موقوفين آخرين بينهم القيادي في حزب القوات اللبنانية مارون الصقر.