الثوابتة: الاتفاق الاميركي مع "أونروا" عدوان على الشعب الفلسطيني

نظم الفلسطينيون، وقفة احتجاجية رفضاً لاتفاقية أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والتي تتضمن عودة الدعم الأمريكي لنشاطات الوكالة.

موقع تابناك الإخباري_ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أمام مقر هيئة الأمم المتحدة بغزة، لافتات كُتب عليها شعارات تطالب بإلغاء الاتفاق بين الطرفين.

وشدد القيادي فى الجبهة الشعبية هاني الثوابتة على أن هذا الإتفاق عدوان على الشعب الفلسطينين، وستتم مواجهته بكل السبل.

ومن بنود الاتفاق بحسب المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية “وقف مساعدة الأونروا عن كل لاجئ ينتمي لجيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة من فئات العصابات، ومن يشارك في أي عمل تصنفه إسرائيل والولايات المتحدة بالإرهابي”.

واشترطت الاتفاقية أيضا –بحسب المكتب التنفيذي للاجئين- مراقبة “المنهاج الفلسطيني وحذف وشطب أي محتوى لا يتناسب مع وجهة نظر الاحتلال، ومراقبة كافة مؤسسات الأونروا”.