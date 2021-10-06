اريتيريا تواصل الاعتداء على الصيادين اليمنيين بدعم من التحالف السعودي

وصل إلى مركز الإنزال السمكي بالخوبة مديرية اللحية محافظة الحديدة مساء الأحد، 26 صيادا كانوا محتجزين في السجون الإريترية.

موقع تابناك الإخباري_وأوضح مدير مراكز الإنزال السمكي بالهيئة العامة للمصائد السمكية عبد الملك صبرة ومدير مركز الإنزال بالخوبة محمد المهدلي، أنه تم اعتقال هؤلاء الصيادين من المياه الإقليمية اليمنية واحتجازهم في السجون الإرترية لمدة 40 يوما.

وأشارا إلى أنه تم التوجيه من قبل رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، بتوفير احتياجات الصيادين المفرج عنهم.

فيما أوضح الصيادون، أن القوات الاريترية قامت بمصادرة قواربهم السبعة التي كانوا على متنها وما فيها من معدات ووسائل صيد.. مستنكرين استمرار الاعتداءات والقرصنة على الصيادين. وثمنوا اهتمام قيادتي السلطة المحلية والهيئة، بمتابعة أحوال الصيادين وتقديم الدعم والمساعدات لهم.

إلى ذلك أدان رئيس الهيئة العامة للمصائد المهندس هاشم الدانعي، الإعتداءات الإريترية المتكررة على الصيادين اليمنيين، داعيا المنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية إزاء هذه الإنتهاكات، ووضع حد للممارسات التعسفية بحق الصيادين اليمنيين.