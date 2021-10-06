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طوكيو تختبر حاملات مروحياتها مع مقاتلات F-35

ذكر موقع متخصص بالشؤون العسكرية أن "اليابان ستجري إختبارات لتحديد قدرة إحدى حاملات المروحيات لديها على التعامل مع مقاتلات F-35.
رمز الخبر: ۵۸۱۲۱
تأريخ النشر: 05 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وتبعا للموقع فإن سلاح البحرية الياباني وبالتعاون مع سلاح البحرية الأمريكي سيجريان في الفترة ما بين 3 و7 أكتوبر الجاري اختبارات لإقلاع وهبوط مقاتلات F-35B من على متن حاملة المروحيات اليابانية المتعددة المهام Izumo، وذلك بعد أن خضعت هذه السفينة لتعديلات تسمح لها باستخدام هذا النوع من الطائرات.

وكان موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية قد ذكر في وقت سابق أن "اليابان قد أخضعت Izumo لعمليات تحديث إستمرت لسنة وثلاثة أشهر تقريبا، بدأت من مارس عام 2020، وخلالها تم إعادة تجهيز سطحها وهيكلها وتزويدها بحظائر خاصة لاستيعاب المقاتلات، وسيتم إخضاعها لمرحلة تعديل ثانية ربيع عام 2025.

كما أشار الموقع إلى أن اليابان تخطط أيضا لتعديل حاملة المروحيات Kaga لتكون هي الأخرى قادرة على العمل مع مقاتلات F-35B ، وأن أعمال تحديث هذه السفينة قد تبدأ ربيع 2022، وقد تستمر لمدة 14 شهرا.

وتجدر الإشارة إلى أن السفن اليابانية المذكورة تنتمي لفئة حاملات المروحيات المتعددة المهام، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 248 مترا، وعرضها 38 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 24000 طن، كما يمكنها نقل طاقم مكون من 970 شخصا و14 مروحية.

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