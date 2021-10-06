فريق تصوير روسي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلم سينمائي في رحلة غير مسبوقة

انطلق صاروخ يحمل الطاقم الأول للممثلين ورجال الفن الروس للوصول إلى الفضاء، ويضم الطاقم كلّا من الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو ورائد الفضاء أنتون شباكليروف.

موقع تابناك الإخباري_وانطلق صاروخ الفضاء الذي يحملهم على متنه، ظهر اليوم لتصوير الفيلم الجديد المسمّى "فيزوف (التحدي).

ويعتبر هذا الأمر الأوّل في تاريخ السينما الروسي وسبقت بهذا وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" وكالة "ناسا" الأمريكية التي كانت تخطط لإرسال الممثل توم كروز إلى الفضاء.

وانطلق صاروخ سويوز-2.1 أ من مطار بايكونور في الساعة ال11 و55 دقيقة صباح يوم الثلاثاء بتوقيت موسكو ويصل الطاقم الفضائي إلى محطة الفضاء الدولية بعد ثلاث ساعات و17 دقيقة.

وسيظل فريق التصوير الروسي في مدار الأرض 12 يومًا حيث سيهبطون في كازاخستان في ال17 من شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري حسب تصريحات روسكوسموس.