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أبو ظبي تطلق مشروعًا جديدًا لاستكشاف كوكب الزهرة

أطلقت الإمارات، اليوم الثلاثاء، ضمن مشاريع الخمسين، مهمة جديدة في مجال الفضاء لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية.
رمز الخبر: ۵۸۱۰۹
تأريخ النشر: 05 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال حاكم دبي، محمد بن راشد، في تغريدة على تويتر إنه سيقع "تنفيذ أول هبوط عربي على كويكب في ختام الرحلة التي ستقطع 3.6 مليار كم (7 أضعاف رحلة مسبار الأمل لكوكب المريخ)".

وأضاف: "مسيرتنا في مجال الفضاء ما تزال في بدايتها.. ورحلاتنا مستمرة ولدينا مشاريع علماء فضاء ورواد فضاء ومركبات فضاء".

وتابع قائلاً: "ثلث نجوم السماء كانت تحمل أسماء عربية لأن العرب كانوا رواد علم الفلك مهمتنا استئناف حضارتنا العربية.. وإذا لم نتحرك اليوم فمتى؟"

من جهته، قال ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إن إطلاق الإمارات مشروعًا جديدًا لاستكشاف الزهرة وحزام الكويكبات، خطوة جديدة في مساهمتها في علوم الفضاء.

وأكد على أنه يثق بقدرات أبناء الإمارات وطموحاتهم إلى بلوغ أرفع المراتب العلمية بما يخدم مستقبل الإمارات والمعرفة الإنسانية.

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