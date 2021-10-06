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إنطلاق عملية تعبئة خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"

أعلنت الشركة المشغّلة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الرامي إلى ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، أن عملية التعبئة قد بدأت، بعدما كان بناؤه قد تأخر بسبب التوترات الدبلوماسية مع موسكو.
رمز الخبر: ۵۸۱۰۸
تأريخ النشر: 05 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وجاء في بيان للشركة المشغّلة لخط الأنابيب البالغ طوله 1230 كيلومترًا والمقام تحت بحر البلطيق، "بدأت عملية دخول الغاز إلى الشبكة الأولى من خط أنابيب نورد ستريم 2".

وبحسب الشركة "ستتم تعبئة هذه الشبكة بشكل تدريجي من أجل الوصول إلى المخزون المطلوب كشرط مسبق للاختبار التقني اللاحق".

وقبل عملية التعبئة هذه، كانت الشبكة الأولى من خط أنابيب الغاز قد خضعت لتجربة "ما قبل الوضع في الخدمة" للتأكد من سلامتها، وفق المصدر.

وتابعت الشركة المشغّلة لـ"نورد ستريم 2" أن خط أنابيب الغاز "تم بناؤه وترخيصه بشكل مستقل وفق المعايير التقنية والصناعية المعتمدة من أجل ضمان موثوقية وسلامة تشغيله".

وكانت روسيا قد أعلنت في مطلع أيلول/سبتمبر إنجاز هذا المشروع البالغة كلفته عشرة مليارات يورو، والذي سوف يزيد من الاعتماد الأوروبي على موسكو، وفق معارضيه في أوروبا والولايات المتحدة.

وأنجزت أعمال بناء خط أنابيب الغاز هذا في وقت ارتفعت فيه أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية في ظل انخفاض المخزونات قبل فصل الشتاء.

وتتولى غازبروم إدارة المشروع الذي موّلته خمس مجموعات طاقة أوروبية هي أو.ام.في، وإنجي، ووينترشال ديا، ويونيبر، وشل. ومسار هذا الأنبوب القادر على ضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز في العام هو نفس مسار "نورد ستريم 1" الذي بدأ تشغيله في العام 2012.

 

         

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