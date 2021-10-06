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الأسير فهد صوالحي من جنين محروم من زيارة ذويه بسبب تعنّت الاحتلال

قالت عائلة الأسير فهد عبد الله محمد صوالحي (45 عامًا) من مخيم بلاطة قضاء جنين، أنها لم تتمكن من زيارته منذ وقت طويل، وذلك بسبب المنع الأمني لوالده وأشقائه وعدم مقدرة والدته المريضة من زيارته في سجن رامون.
رمز الخبر: ۵۸۱۰۷
تأريخ النشر: 05 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأوضحت العائلة أن الاحتلال يحرم أشقاء ووالد الأسير صوالحي من زيارته بحجة أنهم ممنوعين أمنياً، ولا يسمح سوى لوالدته باسمة صوالحي (68 عامًا) من زيارته، وقد تراجعت صحتها مؤخراً بشكل كبير، الأمر الذى لم يمكنها من زيارته منذ ثلاثة أشهر كاملة حيث لا تقوى على مشقة الزيارة.

وأشار مكتب إعلام الأسرى أن الأسير صوالحي اعتُقل بتاريخ 14/2/2003 بعد مطاردة لأكثر من عام، وأصدر الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد 7 مرات إضافة إلى 50 عام، بتهمه الإنتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي والمسؤولية عن تنفيذ عملية أدت إلى مقتل وإصابه عدد كبير من الصهاينة.

وبيّن إعلام الأسرى بأن للأسير فهد شقيق آخر كان معتقلاً وهو مراد صوالحي وقد أطلق سراحه قبل عدة أسابيع بعد أن أمضى فترة محكوميته البالغة ثلاث سنوات.

ويعاني الأسير فهد صوالحي من ظروف صحية صعبة، بعد إصابة بالرصاص في قدمه قبل اعتقاله، وتعرض للعديد من العقوبات منها العزل الانفرادي لعدة أشهر.

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