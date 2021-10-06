البرهان يزور موقع الاشتباكات بين قوات الأمن وخلية إرهابية جنوب الخرطوم

تمكنت القوات السودانية أمس الاثنين من السيطرة بالكامل على خلية إرهابية تمركزت وسط حي جبرة السكني جنوب العاصمة الخرطوم بعد تبادل لإطلاق النار بشكل كثيف استمر لبضع ساعات.

موقع تابناك الإخباري_وأكدت المعلومات انه تم القبض على آخر من تبقى من الخلية الإرهابية بمنطقة جبرة جنوبي الخرطوم.

وقالت إن قوات الأمن السوداني داهمت المبنى الذي كانت تختبئ فيه الخلية الإرهابية وتمت السيطرة الكاملة عليه بالكامل.

وأضافت أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وصل لموقع الخلية الإرهابية في الخرطوم إثر السيطرة عليها، وتفقد مواقع المداهمة.

وكانت الاشتباكات قد أسفرت عن مقتل أحد أفراد الأمن السوداني واعتقال عناصر إرهابية.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر أمنية سودانية بإصابة 4 أشخاص، في تبادل إطلاق النار، دون أن يحدد ما إن كان المصابون يتبعون قوات الأمن أو الخلية، أو طبيعة إصاباتهم.

ودفعت الأجهزة الأمنية تعزيزات ومركبات مصفحة إلى جبرة داعية المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الاشتباكات.

ويوم الثلاثاء الماضي قالت المخابرات العامة السودانية في بيان، إن خمسة أفراد من قوة أمنية تابعة لها قُتلوا وأصيب سادس في اشتباك خلال مداهمة استهدفت خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في الخرطوم وتمكنت القوات وقتها وفقاً للبيان من اعتقال 11 مشتبهاً به من جنسيات مختلفة.