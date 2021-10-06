الرئيس سعيّد: الشعب قال كلمته ولن نخيب آمال التونسيين

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن 1.8 مليون مواطن خرجوا إلى الشوارع في مسيرات داعمة له يوم الأحد.

موقع تابناك الإخباري_وقال سعيد خلال اجتماعه مع رئيسة الوزراء المكلفة تشكيل الحكومة، نجلاء بودن، أمس الاثنين، "لقد كان يومًا تاريخيًا نزل فيه نحو 1.8 مليون إلى الشارع مهللين"، مضيفًا "الشعب قال كلمته .. لن نخيب آمال التونسيين".

وأشار سعيّد إلى أن تونس تعيش لحظات تاريخية وعلى كل مسؤول أن يكون في مستوى آمال الشعب صاحب السيادة الذي عبر عن إرادته بكل حرية.

وأوضح أن تشكيل الحكومة سيكون وفق تصورات جديدة تقطع مع الأطماع والانتهازية، وشدد على الثبات على نفس المبادئ والثوابت ومواصلة العمل بنفس العزم.

وأعرب عن يقينه بأن الحكومة الجديدة ستعمل بكل جهد وجدية لتحقيق طموحات الشعب التونسي وتطلعاته حتى تتحول الشعارات المرفوعة إلى واقع ملموس.