قدّرت الدولية للمعلومات أن نحو 30% من المواطنين الذين اصطفوا على المحطات كان هدفهم الإتجار بالبنزين.

موقع تابناك الإخباري_وقال مدير عام شركة الدولية للمعلومات جواد عدرا، في تغريدة له عبر تويتر، إن هؤلاء التجار خلقوا سوق بنزين موازياً حجمه نحو 99 ألف صفيحة يوميا بمتوسط ربح 300 ألف ليرة للصفيحة. وقد بلغ حجم هذا السوق آبان أزمة ال 6 أشهر نحو 270 مليون $.

وتساءل عدرا "ماذا عن أصحاب بعض المحطات؟".

وأضاف عدرا في تغريدة ثانية، "هل فعلًا صرفنا 17 مليار $ على ما لُقّب 'دعمًا' في السنتين الماضيتين؟ وهل شكل 'دعم' المصارف نحو 7 مليار $ من هذا المبلغ؟ وهل صحيح أن ما نطمح إليه من ال IMF هو نحو 10 مليار $ في ال 4-5 سنوات المقبلة؟ إذا صحّ ذلك لماذا لم نوظف ال 17 مليار$ في النمو الإقتصادي دون قرض IMF؟ من المسؤول؟".