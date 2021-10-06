الصدر يغرّد: نعاهد سيد الكونين بأننا سنبقى على الاصلاح

غرّد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى وفاة النبي (ص)، مؤكدًا الاستمرار على الإصلاح.

موقع تابناك الإخباري_أكد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الاستمرار على الإصلاح.

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "في ذكرى وفاتك يا سيد الكونين نعاهدك أن لن ننقلب على أعقابنا وسنبقى على الإصلاح ما حيينا وما دمت في قلوبنا وعقولنا وضمائرنا حيا".

كما رحّب الصدر بتوافد الزائرين الى مدينة النجف لإحياء مراسم ذكرى وفاة النبي محمد (ص)، داعيًا اياهم الى نصرة الاصلاح قائلاً: "لا يسعني إلا أن أرحب بزوار وصيك علي أمير المؤمنين في النجف الأشرف بذكرى وفاتك وتقبل الله أعمالهم وطاعاتهم، ونسألهم الدعاء للعراق ونصرة الإصلاح".