وزير الطاقة اللبناني يبحث بالقاهرة نقل الغاز المصري.. ومدبولي: السيسي وجه بتقديم الدعم لبيروت

التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وسفير لبنان لدى القاهرة علي الحلبي.

موقع تابناك الإخباري_واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإعراب عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نظيره نجيب ميقاتي، مؤكداً أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "تؤكد دوماً على تقديم كل الدعم الممكن للبنان الشقيق، لا سيما فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها".

بدوره، أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني أنه حرص على أن تكون مصر هي أول دولة يزورها عقب توليه مهام منصبه، تقديرًا للدور المحوريّ لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وجهودها في مساندة ودعم لبنان.

واستعرض فياض نتائج المباحثات، التي أجراها مع الملا، لنقل الغاز المصري إلى لبنان؛ من أجل المساهمة في حل أزمة الكهرباء.

وأعرب الوزير اللبناني عن تقدير وشكر لبنان إلى مصر وقيادتها على الدعم والمساندة الدائمين من جانب مصـر للبنان وشعبها.

وأكد تطلع الحكومة اللبنانية لتعزيز وتنشيط جوانب التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.