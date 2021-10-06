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اجتماعات تحضيرية لمعاودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، حيث عرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الراهنة.
رمز الخبر: ۵۸۰۹۶
تأريخ النشر: 05 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأوضح الرئيس ميقاتي انه اطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاجتماعات التي يعقدها مع اللجان الوزارية وعلى مضمون الاتصال الذي اجراه مع صندوق النقد الدولي، تحضيراً للتفاوض لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

ويأتي اجتماع بعبدا في سياق التحضيرات التي بدأتها الحكومة اللبنانية لمعاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وبالموازاة، توقعت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في تصريح لوكالة رويترز، أن يبدأ الصندوق محادثات فنية مع لبنان في الأيام المقبلة. وأوضحت أن المباحثات ستدور حول سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية.

وقال متحدث آخر باسم صندوق النقد "تلقينا رسالة من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي معرباً فيها عن تطلّع السلطات اللبنانية للحصول على برنامج تمويلي وإجراء محادثات تقنية تتعلق بالسياسات والاصلاحات لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية".

ومساء أمس تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر تقنية الفيديو مع مسؤولين في صندوق النقد مؤكداً قرب استئناف المفاوضات.

كما ترأس ميقاتي اجتماعاً ضمَّ وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في موضوع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل مصرف لبنان على وضعها تمهيداً لمناقشتها قريباً.

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