النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۱مشاهدات
‍ پ

بلاسخارت: 900 مراقب دولي.. نعمل لمنع التزوير في الانتخابات

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات ستعالج التحديات التي تواجه العراقيين، فيما شددت على ضرورة أن تكون هذه الانتخابات مختلفة عن 2018.
رمز الخبر: ۵۸۰۹۵
تأريخ النشر: 05 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إن "خمسة أيام تفصلنا عن الانتخابات، وهنا نؤكد على دعوة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بضرورة الانتخابات وأهميتها"، مبينة أن "هذه الانتخابات ستعالج التحديات التي تواجه العراقيين بما فيها التحدي الاقتصادي".

ولفتت إلى أن "الذين لم يأخذوا بطاقاتهم فقدوا حقهم في التصويت وفقدوا الفرصة في التصويت"، موضحة أن "أي بطاقة لم توزع لا يستطيع أي شخص أن يستخدمها".

وبينت أن "هناك 900 مراقب دولي من أجل المراقبة وهو أمر غير مسبوق"، موضحة أن "العراق لديه آلاف المراقبين المحليين، ولا يمكن أن يكون جميعهم في مكان واحد ويسكنون في جميع المناطق".

وتابعت أن "الأمم المتحدة ستكون في خمس محافظات وهي (بغداد، اربيل، كركوك، نينوى، البصرة)".

وأكدت بلاسخارت على "ضرورة أن يشعر الناس بالحرية لممارسة العملية الانتخابية"، لافتة الى "أهمية أن يؤمن الجميع بالانتخابات حتى وإن جاءت على غير الرغبات".

وتابعت قائلة إن "القوات الأمنية تركز كل جهودها على يوم الانتخابات وتوفير مناخ آمن، وهذا يعني تأمين مناخ آمن للانتخابات وهو أمر ضروري"، موضحة، ان "بعثة يونامي تعمل على منع التزوير وتكرار تجربة 2018، وتحاول التعاون من أجل منع التزوير".

وبشأن قضاء سنجار، ذكرت بلاسخارت، أننا "نعلم ما يجري في سنجار، وأي مرشح يجب أن يكون له الحرية بالدخول لأي مكان، فيما تقوم السلطات بمتابعة من يقوم بإيذاء المرشحين"، مشددة على ضرورة أن "يكون كل شخص حر في الاختيار ويمارس حقه الانتخابي".

وأشارت الى أن "الأمم المتحدة لديها تفويض مختلف عما كان سابقاً لأن الحكومة هي التي طلبت هذا الأمر"، مبينة "اننا نريد اعادة الثقة ونحن نقوم بالمراقبة وليس من شأن الامم المتحدة المصادقة".

وأوضحت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن "الحكومة العراقية ستكون مسؤولة عن الانتخابات ودورنا المساعدة فقط".

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
غضب من اعتداءات جنسية على أطفال بفرنسا.. البابا يعلق
حركة الجهاد الإسلامي تحيي ذكرى انطلاقتها اليوم باحتفال رئيسي في غزة وبيروت ودمشق
الولايات المتحدة تكشف عن حجم مخزونها النووي لأول مرة منذ 2018
سناتورات أمريكيون يطالبون بطرد ما يصل إلى 300 دبلوماسي روسي
في ذكرى وفاة الرسول الاعظم محمد(ص) وحفيده الامام الحسن المجتبى (ع)
اعفاء 10.6 مليون مشترك نموذجي من دفع فواتير الكهرباء في ايران
الكونغرس يتحرك ضد "فيسبوك".. وهاوغن: الأرباح تأتي على حساب سلامة المستخدمين
مسؤول ايراني يزور كابل ويجري محادثات مع مسؤولین افغان
قائد بالحرس الثوري: البحر ميدان حاسم في مقارعة المستکبرین
خطيب زادة: سنعود إلى فيينا بعد الانتهاء من عملية المراجعة الداخلية
خرازي: على جمهورية أذربيجان التخلص من وهم شراء الامن من الأجانب
الرئيس الايراني يوعز بصياغة آلية لإحياء جهاد البناء
أوليانوف: استئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي في المستقبل القريب
النفط الخام يقفز فوق 82 دولار مسجلاً اسعار تاريخية
السفارة الايرانية في اذربيجان تُفنّد مزاعم اغلاق مكتب قائد الثورة في باكو
انطلاق انتخابات مجلس المستشارين
أسرة آل الصدر: لم نفوض احدا للنطق باسمنا ونهب المال العام بعنوان ديني.. والعراق لكل العراقيين وليس عراق آل الصدر
سفارة جمهوریة الاسلامیة الإيرانية توجه الشكر للحكومة العراقية لإقامة مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع)
على هامش فعاليات اكسبو دبي.. محمد بن راشد يلتقي رؤساء رواندا واوغندا
السفارة الإيرانية بصنعاء تدشن مشروعًا صحيًا في المستشفى الجمهوري بحضور السفير الإيراني
مجلس النواب في صنعاء يقر قانون مشروع تعديل في بعض المواد
البرازيل والإمارات تبحثان آفاق تعزيز التنمية الاقتصادية
العامري: الانتخابات المقبلة معركة قاسية وندعو الى انتخاب الحريص على السيادة
الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط تتبني التزامات قوية لمواجهة الطوارئ المناخية والبيئية
وزيرتا الداخلية والبيئة الاسرائيليتان في أبو ظبي لعقد لقاءات على هامش معرض "إكسبو دبي"
جناح مصر في اكسبو دبي.. اقبال كثيف لمشاهدة النقوشات الفرعونية والمدن الذكية
سفارة طهران في باكو: إغلاق مكتب ممثل قائد الثورة بسبب كورونا وجهود دبلوماسية لإعادة فتحه
طهران: المحادثات مع السعودية تتواصل على أفضل وجه والجهود مستمرة لبدء علاقات مستديمة
محمد بن زايد يزور جناحي الامارات وصربيا في اكسبو دبي
أكبر مصانع الإسمنت في البلاد يعود الى منصة العمل بعد اغلاق بسبب الحصار
پرطرفدارترین عناوین
5 اصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة في بيت دجن شرق نابلس
27 % من المحطات باتت من دون بنزين ووضع سائقين عسكريين في حال تأهب